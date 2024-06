Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 06:44 • São Paulo (SP)

O São Paulo não deve ter mudanças em sua equipe para enfrentar o Cuiabá pela 10ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (19), às 20h, no gramado do Estádio do Morumbis. O time que Luís Zubeldía deve mandar a campo é o mesmo que disputou o Majestoso na última rodada. Enquanto o time paulista briga para entrar no G4, o adversário quer se afastar da zona de rebaixamento do campeonato.

O Tricolor deve ir a campo com: Jandrei, Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Rodrigo Nestor; Calleri.

São Paulo e Cuiabá já enfrentaram em seis oportunidades, todas pelo Brasileirão, e os números são bem equilibrados até aqui. Foram quatro empates e uma vitória para cada lado. No último encontro entre as equipes, válido pelo Nacional do ano passado, empate sem gols em São Paulo.

O Tricolor é o sexto colocado na tabela de classificação do Brasileirão, com 15 pontos, e está invicto sob o comando do técnico argentino.