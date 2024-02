- A derrota era inevitável em algum momento. Isso não muda em nada nossas convicções. Vejo uma equipe abaixo do que sempre foi, mas não desconcentrada. Tivemos competitividade. Talvez os erros técnicos eu levaria em consideração as condições do jogo, claridade, altura da grama, qualidade do gramado. É algo muito diferente do que temos no Morumbis. Requer um tempo para se adaptar - disse, em entrevista coletiva neste sábado (10).