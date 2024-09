STJD adia julgamento que pode anular partida entre São Paulo e Fluminense

São Paulo pede anulação de partida contra o Fluminense (Jorge Rodrigues/AGIF)







26/09/2024 - São Paulo (SP)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adiou o julgamento que analisa o pedido do São Paulo para anulação da partida contra do Fluminense, disputada no dia 1° de setembro. A matéria estava sendo analisada, mas a auditora Antonieta Pinto pediu vista para analisar melhor o caso. Assim o julgamento foi adiado para a próxima sessão a ser agendada.

O São Paulo ingressou com o processo pedindo a anulação da partida da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro por considerar que o árbitro Paulo Cesar Zanovelli descumpriu uma regra do jogo no lance em que Kauã Elias marcou o gol dos cariocas. O clube paulista afirma que houve um "erro de direito", o que abre brecha para a anulação e remarcação do duelo.

A polêmica teve inicio em uma disputa de bola envolvendo Thiago Santos e Calleri. O árbitro vê uma falta do atacante do São Paulo, mas opta pela vantagem. No entanto, Thiago Silva entende que o árbitro marcou a falta, coloca a mão na bola e reinicia o jogo. É no decorrer dessa jogada que Kauã Elias abre o placar para o Fluminense.

Zanovelli chega a analisar a jogada junto à equipe do VAR, mas se contradiz ao justificar a legalidade do gol.

No julgamento, antes da auditora pedir vista, o relator do processo, Rodrigo Aiache, já tinha se manifestado afirmando que reconhecia que houve erro de direito cometido pelo árbitro, mas que considerava que ele era irrelevante para o resultado da partida.

- Ainda que se constate erro de direto cometido pela arbitragem, esse erro deve ser suficiente relevante a ponto de alterar o resultado do jogo. Ao analisar o lance em questão, o Fluminense não teve qualquer vantagem em razão da cobrança de falta de forma que não se nota prejuízo ao São Paulo. A manutenção do resultado da partida é a regra, sendo a sua anulação a exceção - explicou o relator.

Já os auditores Luiz Felipe Bulus e Marco Choy anteciparam seus votos e optaram pelo não conhecimento da medida entendendo que o pedido do time paulista ocorreu após o prazo previsto no CBJD.