Sem Rafinha e Bobadilla, veja a provável escalação do São Paulo contra o Cruzeiro

Publicada em 14/09/2024 - 20:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo se prepara para ir a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro no domingo (15), às 18h30, no Mineirão. O partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, será um confronto direto.

A Raposa e o Tricolor possuem o mesmo número de pontos na tabela, 41, e também estão empatados em número de vitórias (12), de empates (5) e derrotas (8). O que faz o time mineiro ocupar o quinto lugar e o paulista o sexto é o saldo de gols, 8 e 7, respectivamente.

Após a derrota na última rodada para o Fluminense, o São Paulo vai em busca da vitória para retomar a sequência positiva. Na partida de domingo (15), no entanto, o técnico Luiz Zubeldía não poderá contar com o lateral-direito Rafinha e o volante Bobadilla, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O meia Rodrigo Nestor, que sofreu um entorse no tornozelo direito no fim da partida contra o Atlético-MG na quinta-feira (12), na Arena MRV, fez tratamento no REFFIS durante o treinamento de sexta-feira (13) e sua participação no jogo ainda está sendo avaliada.

O lateral-esquerdo Jamal Lewis e o volante Santiago Longo, recém-contratados, participaram do treinamento e foram relacionados para a partida.

Assim, Zubeldía deve levar a campo o time com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Liziero e Lucas Moura; Wellington Rato, Luciano e Calleri.