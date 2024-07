São Paulo x Grêmio: qual é o histórico do confronto?

Fotos: Rubens Chiri / saopaulofc.net







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 16/07/2024 - 10:02 • São Paulo (SP)

Vai ter jogão válido pela 17ª rodada do Brasileirão, quando São Paulo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 20g, no gramado do Estádio do Morumbis. Enquanto o time paulista briga para entrar no G4, o gaúcho tenta sair da zona de rebaixamento do campeonato. Confira o retrospecto dos times.

Estatísticas de São Paulo e Grêmio

Os dois times já se enfrentaram em 96 oportunidades, e o Tricolor leva pequena vantagem no número de vitórias em relação ao time gaúcho: foram 34, contra 32 e outros 30 empates até aqui. Só em duelos válidos pelo Brasileirão foram 71, e os números são empatados: 27 vitórias de cada lado e 17 empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo Nacional do ano passado, vitória são-paulina por 3 a 0, também no Morumbis.

São Paulo tenta entrar no G4

O Tricolor tem 27 pontos, três a menos que o Bahia, último colocado do G4, portanto, uma vitória em casa é essencial para o time subir na tabela, mas precisa torcer por outros tropeços. Apesar da derrota na última rodada para o Atlético-MG, o São Paulo vinha em uma sequência de quatro vitórias seguidas, e quer retomar o caminho das vitórias para alcançar o objetivo, principalmente diante de um adversário com péssimos números nesta edição do Brasileirão: apenas três vitórias até aqui.