São Paulo x Cuiabá: qual é o histórico do confronto?

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 18/06/2024 - 11:02 • São Paulo (SP) • Atualizada em 18/06/2024 - 21:02

O São Paulo está pronto para receber o Cuiabá pela 10ª rodada do Brasileirão, quando as equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 20h, no gramado do Estádio do Morumbis, em São Paulo. Enquanto o time paulista briga para entrar no G4, o adversário quer se afastar da zona de rebaixamento do campeonato. Confira o retrospecto dos times.

Estatísticas de São Paulo e Cuiabá

Os dois times já enfrentaram em seis oportunidades, todas pelo Brasileirão, e os números são bem equilibrados até aqui. Foram quatro empates e uma vitória para cada lado. No último encontro entre as equipes, válido pelo Nacional do ano passado, empate sem gols em São Paulo.

Tricolor está invicto sob o comando de Zubeldía

Em pouco tempo no comando do São Paulo, o técnico Luís Zubeldía já atingiu uma marca histórica pelo clube e entrou no seleto grupo de treinadores que conseguiram uma sequência de 12 partidas de invencibildade, agora, com oito vitórias e quatro empates. O argentino está em quinto lugar na maior sequência invicta de um técnico em início de trabalho na história do clube, a maior deste século.

Cuiabá quer se afastar do G4

O time já foi o lanterna da competição e vem, aos poucos, tentando se afastar da degola. Atualmente, tem uma das piores defesas do campeonato e está a um ponto da zona de risco, mas tenta surpreender o Tricolor na capital paulista.