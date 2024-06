São Paulo x Criciúma: qual é o histórico do confronto?

Foto: Leonardo Hubbe/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 26/06/2024 - 11:00 • São Paulo (SP)

São Paulo e Criciúma voltam a se enfrentar após 10 anos. Os times entram em campo nesta quinta-feira (27), às 20h, no gramado do Morumbis, pela 12ª rodada do Braileirão. O time comandado por Luís Zubeldía precisa voltar a vencer na competição, já que vem de duas derrotas e dois empates, enquanto o adversário está no meio da tabela. Confira o retrospecto dos times.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Estatísticas de São Paulo e Criciúma

Os dois times já se enfrentaram em 20 oportunidades, e o Tricolor leva vantagem no número de vitórias em relação ao adversário: foram nove, contra seis e outros cinco empates até aqui. Só em duelos válidos pelo Brasileirão foram 12, e o São Paulo também tem números melhores: cinco vitórias, três derrotas e quatro empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo Nacional de 2014, vitória do time paulista por 2 a 1, fora de casa.

Tricolor quer reencontrar o caminho das vitórias

O Tricolor não vive um bom momento no Brasileirão. Após uma sequência de 12 jogos de invencibilidade sob o comando de Luís Zubeldía, o time paulista vem de duas derrotas no campeonato, o que mandou a equipe para o meio da tabela de classificação, com 15 pontos em 11 jogos. Diante do Criciúma, o São Paulo precisará vencer para afastar qualquer indício de crise no clube.