São Paulo terá mudanças nas categorias de base, em Cotia

O São Paulo promoverá mudanças relevantes em Cotia, setor responsável pelas categorias de base do clube. Conforme antecipado pelo UOL e confirmado pelo Lance!, um dos principais pontos da reestruturação é o retorno de Marcos Biasotto à base. Desde o fim do ano passado, Biasotto vinha atuando na Barra Funda, com a função de servir como elo entre Cotia e o elenco profissional.

Com Harry Massis na presidência, após a saída de Julio Casares, a nova gestão decidiu rever uma definição anterior e optou por recolocar Biasotto no cargo de diretor-executivo das categorias de base.

Já Douglas Schwartzman, que havia solicitado licença do posto de diretor-adjunto após o vazamento de áudios relacionados a um suposto esquema de venda irregular de camarotes em eventos no Morumbis, deve ser oficialmente afastado. Internamente, a decisão já é considerada pela atual diretoria, restando apenas a formalização.

Outro nome ligado à estrutura de Cotia, Moretto, segue sob avaliação e pode ter o futuro definido nos próximos dias.

(Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)

Allan Barcellos terá mais participação no profissional

Allan Barcellos, técnico do Sub-20 e destaque nas últimas duas edições da Copinha, começará a ter mais participação na Barra Funda. Ainda como treinador em Cotia, o Lance! apurou que existe um plano de introdução gradativa de Barcellos ao dia a dia do profissional.

A ideia é que, mais no futuro, ele tenha um cargo na comissão técnica da Barra Funda. Porém, vale destacar que Barcellos seguirá com seus trabalhos na base. Recentemente, o clube renovou o vínculo do técnico até 2027.

