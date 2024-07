São Paulo terá mudanças na escalação para enfrentar o Athletico

Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 19:09 • São Paulo (SP)

Após cumprir suspensão na última rodada, o técnico Luís Zubeldía está de volta à beira do gramado e terá de mexer na equipe do São Paulo para enfrentar o Athletico nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Ligga Arena, pelo Brasileirão. O atacante Luciano, autor de um dos gols na vitória do Tricolor sobre o Bahia na última rodada, recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora de embate.

Sem o jogador, o argentino pode escalar Rodrigo Nestor ou Wellington Rato no meio, além de manter Ferreirinha, um dos destaques contra o Bahia, na ponta esquerda do Tricolor.

A provável escalação do São Paulo tem: Jandrei; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Alisson; Wellington Rato (Rodrigo Nestor), Lucas e Ferreira; Calleri.

Estatísticas de Athletico x São Paulo

Os dois times já se enfrentaram em 69 oportunidades, e o Tricolor leva vantagem no número de vitórias em relação ao Furacão: foram 24, contra 21 e outros 24 empates até aqui. Só em duelos válidos pelo Brasileirão foram 59, e o time paulista também tem números melhores: 21 vitórias, 19 derrotas e 19 empates. No último encontro entre as equipes, válido pelo Nacional do ano passado, empate por 1 a 1 na casa do Athletico.