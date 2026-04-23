Luciano atravessa trocas de técnicos e segue referência em meio à crise no São Paulo

Entre pressão em cima de técnico e um Morumbis tomado por vaias, um nome segue sendo respaldado e seSendo um dos destaques do São Paulo, Luciano voltou a ser decisivo. Contra o Juventude, foi autor do único gol na vitória por 1 a 0, resultado que ajudou a aliviar o clima mesmo em meio a um cenário de pressão. O Lance! levantou os números de Luciano com os últimos treinadores embasado em um levantamento do Sofascore.

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Mesmo com trocas de técnicos e oscilações enfrentadas pelo clube nos últimos anos, o camisa 10 se manteve como um dos principais nomes do elenco. Com Fernando Diniz, viveu seu auge em eficiência: 17 gols e 7 assistências em 32 jogos, participando de um gol a cada 106 minutos e com 63% de conversão de grandes chances. Sob Rogério Ceni, mesmo em um recorte mais amplo de 84 partidas, manteve impacto com 33 participações diretas e média de 162 minutos por participação em gol.

Com Dorival Júnior, os números seguiam estáveis, ambos com média próxima de 170 a 180 minutos para participação em gol, mesmo com variações no desempenho coletivo. Já com Thiago Carpini, há uma queda de rendimento, com 4 gols em 18 jogos e 280 minutos por participação, refletindo também o momento mais instável da equipe.

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Luciano marcou o gol da vitória contra o Juventude (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

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Ainda assim, com Luis Zubeldía, Luciano retornou a um patamar mais competitivo: são 21 gols e 5 assistências em 70 jogos, além de 52% de aproveitamento nas grandes chances. Com Crespo,

No recorte mais recente, com Roger Machado, apresenta resposta imediata, com 4 gols em 9 jogos, média de 166 minutos para participação em gol e 100% de conversão nas grandes chances.Luciano disputou 70 partidas (51 como titular), marcou 18 gols e deu 8 assistências, com média de 182 minutos para participar de um gol. No período, registrou 2,0 finalizações por jogo (0,8 no alvo), 30% de conversão em grandes chances e média de 7,8 finalizações para marcar, além de 0,8 passes decisivos e 0,6 dribles certos por partida.

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São Paulo x Mirassol

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Em cenários de maior cobrança, Luciano surge como solução. Se diretoria e comando técnico são alvos frequentes de vaias, o nome do camisa 10 segue sendo cantado nas arquibancadas. Em meio a um ambiente de pressão e mudanças constantes, ele se consolida como um dos raros pontos de estabilidade do São Paulo, dentro de campo e na relação com a torcida.