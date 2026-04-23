Harry Massis se manifesta sobre Roger Machado no São Paulo

O presidente do São Paulo, Harry Massis, se manifestou à imprensa sobre a situação de Roger Machado. O Lance! recebeu o posicionamento do dirigente.

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O último jogo do São Paulo foi marcado por forte pressão da torcida sobre Roger Machado. No Morumbis, contra o Juventude, vaias e xingamentos acompanharam o treinador desde o anúncio da escalação até o apito final. Sobre o futuro de Roger, Massis alegou que se reuniu com lideranças do grupo Nova União, grupo de conselheiros do clube, para debater a situação.

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- Ontem nos reunimos com lideranças do grupo Nova União, que representa mais de 180 conselheiros da instituição. Entendemos que o momento pede união de todos os são-paulinos para que, juntos, consigamos alcançar os resultados que esperamos. É muito importante termos a torcida ao nosso lado, pois são o nosso grande combustível para lutar pelo melhor para a entidade. Queremos reforçar que Rui Costa e Roger Machado têm o apoio e a confiança da gestão e de toda a nossa coalizão no Clube - declarou Massis.

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O contexto passa, inevitavelmente, pela instabilidade política do clube. As críticas não se restringem ao campo e atingem também nomes da diretoria, como Rui Costa.

São Paulo x Mirassol

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(Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

Roger Machado pode ser demitido?

No momento, o técnico deve seguir no comando do São Paulo. Existe um entendimento que a parte política reflete muito, como dito anteriormente. Roger também confirmou que, por enquanto, deve cumprir seu contrato.