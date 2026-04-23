Arboleda tem previsão de retorno ao Brasil para se resolver com o São Paulo
Arboleda está fora desde o começo do mês
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Arboleda tem uma previsão de retorno ao Brasil. De acordo com informações antecipadas pelo "UOL" e confirmada pelo Lance!, a intenção é que o zagueiro esteja de volta ao Brasil no final da próxima semana. O retorno será essencial para resolver sua situação com o clube.
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Arboleda está no Equador desde o começo deste ano. O zagueiro não se apresenta desde a última preparação para enfrentar o Internacional, em jogo que aconteceu no dia 4 de abril.
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A viagem não foi justificada. Ainda durante o Campeonato Paulista, o zagueiro se ausentou por uma semana para resolver problemas pessoais em seu país natal, situação que foi comunicada e aceita pelo clube. Desta vez, no entanto, a ausência sem aviso prévio surpreendeu a diretoria e agravou o desgaste na relação. Com seu retorno, conversas para resolver seu futuro devem acontecer.
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Entenda o que pode acontecer com Arboleda no São Paulo
O São Paulo conta com apoio jurídico e avalia os possíveis cenários. Uma rescisão unilateral é considerada difícil, enquanto a possibilidade de rompimento por justa causa ganha força, já que o clube entende que o atleta teria abandonado suas funções. Arboleda tem contrato vigente até o fim de 2027.
Caso se reapresente dentro da data combinada, uma rescisão amigável ainda pode ser discutida. Em um cenário mais distante, existe a possibilidade de retorno ao elenco, com treinos em separado e posterior negociação.
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