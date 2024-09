São Paulo renova com Sabino até dezembro de 2026

(Foto: Divulgação / São Paulo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 17:26 • São Paulo (SP)

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (9) a renovação do contrato com o zagueiro Sabino. O vínculo, que ia até dezembro deste ano, passa a valer até o final de 2026.

- Agradeço a todas as pessoas que trabalharam para que esse momento chegasse. Cheguei aqui voltando de uma lesão, tinha feito uma cirurgia, e o clube confiou no meu trabalho. Fiz muito esforço para estar aqui. Obviamente, quando vem um convite do São Paulo, todo esforço é o mínimo. Estou muito feliz com essa oportunidade - comemorou o atleta.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Sabino chegou ao Tricolor em março deste ano, quando ainda se recuperava de uma cirurgia no pé esquerdo realizada em dezembro de 2023. O contrato inicial previa vínculo até o dia 20 de junho.

Esse acordo inicial já tinha sido prorrogado após a boa estreia do atleta na vitória do São Paulo sobre o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, e agora, com o crescimento do atleta dentro do elenco, passa a se estender por duas temporadas

O jogador tem 27 anos e é natural de Brasília. Ele foi revelado pelo Santos e já defendeu Coritiba e Sport.

- Estamos muito felizes em ter o Sabino conosco até 2026. A chegada dele passou por um trabalho da diretoria de futebol, do Muricy Ramalho, nosso coordenador. E ele se aplicou, se determinou, praticamente ficou internado no CT da Barra Funda. O comprometimento desse atleta nos fez confiar nele, antes até que ele começasse a jogar. Quando começou a jogar, todos viram o nível, a qualidade - declarou o presidente do clube, Julio Casares.

- É um atleta que tem tudo a ver com o projeto do São Paulo. É um jogador que quer estar aqui e sempre demonstrou isso - completou o diretor de futebol Carlos Belmonte.