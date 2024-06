Créditos: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía deve promover mudanças no ataque do São Paulo que vai encarar o Cruzeiro na noite deste domingo (2), às 18h30, no Estádio do Morumbis, pela sétima rodada do Brasileirão. Isso porque o treinador não poderá contar com Luciano que, assim como Igor Vinícius, cumprirá suspensão e é desfalque.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

As melhores e mais variadas ofertas para o Brasileirão estão no Lance! Betting! Abra já a sua conta!

A vaga de Luciano ainda está aberta. Na frente, Calleri pode fazer dupla com Erick, Ferreira ou André Silva. Na lateral-direita, no entanto, a tendência é de que Moreira seja o substituto.

A provável escalação do Tricolor tem: Rafael; Moreira, Arboleda, Alan Franco e Welington; Alisson, Bobadilla e Nestor; Lucas, Calleri e Erick (Ferreira ou André Silva).

Faça as suas apostas na Libertadores 2024: quem será o campeão? Vem pro Lance! Betting!

No último treinamento da equipe no CT da Barra Funda, os trabalhos foram de posse de bola e agilidade. Houve ainda um aperfeiçoamento de bolas paradas, com cobranças de falta.

O São paulo é o quinto colocado na tabela de classificação, com 10 pontos em seis jogos, a três do líder Athletico-PR. O Cruzeiro, por sua vez, tem o mesmo número de pontos, mas com um jogo a menos.

Foto: Divulgação / Conmebol