Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo está há nove partidas sem perder no Morumbis e leva a vantagem para o próximo confronto em casa. O Tricolor avançou para as quartas de final da Libertadores, contra o Nacional-URU, e da Copa do Brasil, contra o Goiás. A equipe comandada por Luís Zubeldía está na sexta posição na tabela e soma 38 pontos, apenas oito atrás do líder Botafogo e segue viva no Brasileirão.

O São Paulo avançou sobre o Nacional-URU, na última quinta-feira (22),no Morumbis com o placar de 2 a 0, pela Copa Libertadores. E o próximo compromisso será no Campeonato Brasileiro, o qual está há sete partidas sem perder em casa. Para completar os jogos invictos, pela Copa do Brasil o Tricolor levou a melhor sobre o Goiás com o mesmo placar.

A última derrota da equipe dentro de casa foi no início de junho, em partida válida pelo Brasileirão, contra o Cuiabá.

Zubeldía comentou sobre diversificar o elenco para disputar diferentes campeonatos e a vontade de estar da melhor forma possível nas três competições.

- Eu gosto da ideia de ganhar. E colocaremos a equipe que consideramos que possa ter melhor representação dentro do contexto para o domingo. Ou seja, melhor representação no que buscamos. Energia, é claro, para enfrentar um jogo. E quando falo de energia, refiro-me à clareza necessária para aplicar os movimentos sem bola, para aplicar os movimentos com bola, para saber que os três pontos de domingo são importantes. Porque a ideia estar da melhor forma e o mais alto possível. Depois, se vamos conseguir ou não, não sei. Mas a ideia é que sim, que estejamos bem. Hoje não decidi o time, mas amanhã começaremos a preparar. - afirmou o treinador.

Sequência do São Paulo

A próxima partida do São Paulo será neste domingo (25). O Tricolor irá receber o Vitória, pela 24ª rodada do Brasileirão, às 18h30.

Pela Copa do Brasil, o adversário será o Atlético-MG, e o jogo de ida das quartas de final está marcado para a próxima quarta-feira (28), no Morumbis.

Pela Libertadores, o São Paulo enfrentará o Botafogo em setembro (18/09) e terá a decisão do jogo de volta em casa.