Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 17:41 • Rio de Janeiro

O São Paulo deve enfrentar o Botafogo, na quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Nilton Santos, sem Rodrigo Nestor e Liziero para o primeiro jogo das quartas de final da Conmebol Libertadores.

Ambos os jogadores, que não participaram da vitória contra o Cruzeiro no último domingo, não treinaram na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda. Nestor está tratando uma torção no tornozelo direito, enquanto Liziero lida com dores no adutor da coxa esquerda.

O Tricolor ainda vai realizar um treino em São Paulo antes de viajar para o Rio de Janeiro, na terça-feira (17).

Com todos os jogadores à disposição e sem suspensões, o São Paulo pode escalar a seguinte formação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano (ou William Gomes) e Lucas; Calleri.