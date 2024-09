Santiago Longo revela conversas com argentinos antes de assinar com o São Paulo

Foto: Rafaela Cardoso / Lance!







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 10/09/2024 - 13:22 • São Paulo (SP)

O volante Santiago Longo foi apresentado oficialmente como novo reforço do São Paulo no início da tarde desta terça-feira (10), no CT do Tricolor. O argentino falou da felicidade de estar no novo clube e, também, sobre conversas com colegas argentinos que estão no time.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Estou muito contente de estar aqui, um clube tão grande como o São Paulo. Estávamos em conversas com Rui. Falei com companheiros, Giuliano Galoppo, recebi mensagens do Calleri, Alan Franco, que são argentinos. Tinha outra oferta, mas o São Paulo falou com meu agente e tinha um sonho de vir ao Brasil - disse o volante.

O argentino vai usar a camisa de número 4, que pertencia a Diego Costa. Apesar de estar inscrito no BID para atuar pelo Brasileirão, o argentino ainda não poderá entrar em campo no próximo jogo do São Paulo, marcado para quinta-feira (12), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Jogador chega por empréstimo de um ano

Segundo informou o clube argentino, o Tricolor pagará US$ 300 mil (cerca de R$ 1,7 milhão) pelo empréstimo do jogador de 26 anos, com outros US$ 200 mil (R$ 1,1 milhão) previstos a partir de metas a serem batidas de acordo com contrato. Além disso, o time paulista terá opção de comprar 80% dos direitos do jogador.

O acordo divulgado pelo clube de Córdoba diz que se essa cláusula for executada até 15 de março, o clube precisará pagar US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 7,3 milhões na cotação atual). Caso o Tricolor exerça a compra até 10 de julho, o valor sobe para US$ 1,8 milhão (R$ 10 milhões).