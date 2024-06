Recuperado de lesão, Rafinha retorna aos treinos no São Paulo

Wesley Santos/São Paulo







Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 15:30 • São Paulo (SP)

O lateral-direito Rafinha, do São Paulo, já treina com o restante do grupo e deve retornar em breve aos jogos do time. O jogador se recuperou de uma fratura na fíbula da perna esquerda, sofrida no jogo contra o Talleres, na estreia do São Paulo na Libertadores, em 4 de abril.

Desde que o veterano se lesionou, Igor Vinicius assumiu a titularidade no Tricolor, e esteve em campo em 15 dos 18 jogos disputados. No entanto, Rafinha ainda não retorna nesta 12ª rodada do Brasileirão, contra o Criciúma, em partida que acontece nesta quinta-feira (27), no Morumbis.

Nas redes sociais, Rafinha celebrou o fato de ter retornado após "dois meses de muito sofrimento", segundo publicação em seu perfil oficial.