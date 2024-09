Pênalti? Torcedor do São Paulo reclama de lance não marcado contra o Cruzeiro

Luis Zubeldía reclamou muito da arbitragem em Minas. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 20:12 • Rio de Janeiro

Um possível pênalti não marcado para o São Paulo diante do Cruzeiro, no Mineirão, deixou muito torcedor tricolor indignado nas redes sociais. O lance aconteceu aos 8 minutos do segundo tempo, quando a bola tocou no braço de Marlon dentro da grande área.

➡️Torcedor do Cruzeiro se revolta com 1º tempo no Mineirão: ‘Patético’

Técnico Luis Zubeldía reclamou muito da arbitragem em Minas. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Àquela altura, o placar ainda marcava 0 a 0. O jogo ficou parado por cerca de um minuto enquanto o árbitro de vídeo analisava o lance na cabine. Com o entendimento de que o toque havia sido em movimento natural do corpo, o árbitro da cabine orientou que a partida prosseguisse. No campo, Wilton Pereira Sampaio nem sequer foi até o vídeo e ordenou reinício de partida.

Nas redes sociais, contudo, o torcedor do São Paulo não gostou nem um pouco e reclamou muito da arbitragem. Veja reações: