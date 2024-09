‘Paz e amor’: Zubeldía diminui frequência de advertências e vive novo momento no São Paulo

Luis Zubeldía comanda o São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 29/09/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Depois de um início nervoso, em que recebeu um alto número de cartões cartões amarelos em seus primeiros cinco meses de São Paulo, o técnico Luis Zubeldía parece passar por um momento "paz e amor".

Os argumentos mais usados pelos árbitros que puniram o argentino eram afirmações sobre o técnico fazer reclamações de forma exacerbada e de deixar a área técnica com frequência.

Em julho, após a derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 16ª rodada do Brasileirão, Zubeldía ficou tão irritado com a atuação do árbitro que chegou a dar socos no painel que serve de fundo para as entrevistas na saída do gramado.

Mas o cenário mudou. Mesmo enfrentando jogos cruciais para as ambições da equipe no ano no último um mês e meio, e sendo eliminado, como na Libertadores e na Copa do Brasil, o treinador tem adotado uma postura menos contestadora e mais ponderada, diminuindo a quantidade e a frequência das punições.

Para e efeito de comparação, nos primeiros 27 jogos comandando o Tricolor, Zubeldía recebeu, entre todas as competições que participou, 15 cartões, sendo 13 amarelos e dois vermelhos. Porém, nos últimos 11 jogos, o técnico recebeu apenas um amarelo, na vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro, no Mineirão.

Agora, mais ambientado ao futebol brasileiro, à arbitragem no país e ao seu próprio time, o técnico parece mais tranquilo para dar sequência ao trabalho no Tricolor e ajudar a equipe a alcançar seus próximos objetivos.

O deste domingo (29) será vencer o clássico contra o Corinthians e manter a sequência de quatro partidas sem perder para o rival.