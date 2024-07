Meia do São Paulo sai de campo lesionado e faz exames nos próximos dias

Alisson deixou o campo do jogo entre São Paulo e Grêmio de maca (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 21:36 • São Paulo (SP)

Titular do São Paulo, Alisson deixou o campo no jogo contra o Grêmio por conta de uma lesão no início da segunda etapa. O meia passará por exames para entender a gravidade do seu caso.

Aos seis minutos da etapa final, o atleta tentou interceptar uma jogada do Tricolor ao cortar um passe de carrinho. No entanto, o camisa 25 caiu sobre a própria perna direita e ficou caído no gramado até ser retirado.

Com a saída forçada de Alisson, Zubeldia optou pela entrada de Wellington Rato em busca da vitória contra o Grêmio. Em caso de vitória, o São Paulo assume um lugar no G4 em busca de uma vaga na próxima Libertadores.

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, o meia atuou em 16 dos 17 jogos do Soberano, marcou um gol e contribuiu com uma assistência. O atleta só não atuou na derrota por 4 a 1 para o Vasco por suspensão.