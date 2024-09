Jamal Lewis se apresenta aos torcedores e diz como prefere jogar no São Paulo

Foto: Rafaela Cardoso / Lance!







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 16/09/2024 - 14:12 • São Paulo (SP)

Último reforço a ser apresentado no São Paulo, o lateral-esquerdo Jamal Lewis já estreou pelo clube na partida contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e apesar de ter mostrado na partida um pouco de como pode ajudar o Tricolor, disse como prefere atuar dentro de campo.

- Tenho 26 anos, sou lateral-esquerdo, principalmente no lado esquerdo do campo, adoro avançar ao ataque, sou bastante flexível, corro bastante, gosto de fazer cruzamentos e dar assistências. Gosto de ajudar na defesa a não tomar gols. Me orgulho bastante de ter um jogo equilibrado no ataque e na defesa - disse Jamal Lewis.

- Sim, gostaria de jogar pelo lado esquerdo, nós vimos no jogo contra o Cruzeiro, o técnico usou um 5-3-2, fui colocado na defesa, mas também gosto de jogar mais avançado, mostrou essa flexibilidade, posso jogar em outras formações também e ajudar em qualquer posição - continuou o jogador.

O lateral também contou um pouco sobre as primeiras conversas com o técnico Luis Zubeldía e a troca neste início de jornada no Tricolor. Jamal também afirmou que vai aprender um pouco de português e espanhol para que facilite a convivência com o técnico e também com os companheiros de clube.

- Sim, com certeza pude conversar um pouco com ele, tenho certeza que ele conhece minhas qualidades, me trouxeram ao clube, essa minha flexibilidade, qualidade de jogo. É um relacionamento que quero construir para saber do que ele precisa de mim, sendo parte do elenco, como seu jogador. O relacionamento vai crescer com o tempo, vou aprender português e um pouco de espanhol para conversar com o treinador. Quero estar neste clube por bastante tempo - completou Jamal Lewis.

O jogador chega por empréstimo do Newcastle-ING, com opção de compra ao fim do vínculo. Nascido no Reino Unido, o jogador é o primeiro britânico a atuar pelo Tricolor na história do clube.