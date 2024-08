Garoto da base brilha com golaço em vitória do São Paulo

William marcou um golaço que abriu o placar contra o Vitória (Foto: Divulgação São Paulo)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 21:05 • São Paulo

O São Paulo venceu o Vitória por 2 a 1 neste domingo (25) no Morumbis pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e o primeiro gol da partida foi marcado por William Gomes, garoto de 18 anos revelado na base, que teve a primeira oportunidade como titular do São Paulo e entrou na concorrência por uma vaga no time tricolor.

"Acho que é uma briga sadia. É importante ter essa competição no grupo porque ajuda o elenco e o São Paulo que é o mais importante. Muito feliz de estar disputando com o Erick e com o Lucas, dois caras fenomenais" - disse William na saída do campo.

Com a lesão de Ferreira, o técnico Luis Zubeldía testou William na equipe mista que colocou em campo pelo Brasileirão para descansar alguns jogadores entre as disputas das oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. O jovem da base do São Paulo marcou um golaço que abriu o caminho para a conquista de mais três pontos que colocam o tricolor na 5ª posição na tabela de classificação.

O tricolor entra em campo novamente na quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas-de-final da Copa do Brasil às 21h30.