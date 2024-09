Entenda por que dupla do São Paulo não poderá atuar em partida decisiva da Copa do Brasil

Foto: Fellipe Lucena / São Paulo FC







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

O São Paulo fechou a janela de transferências na última semana com dois reforços defensivos: o volante Santiago Longo e o lateral-esquerdo Jamal Lewis. Ainda que o clube tenha inscrito a dupla na CBF, o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com os novatos na partida contra o Atlético-MG na quinta-feira (12), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Na nova regra da entidade que comanda o futebol brasileiro, não é possível increver atletas entre um jogo e outro de alguma fase do mata-mata, o que era possível até o ano passado que, na ocasião, o Tricolor increveu James Rodríguez e Lucas Moura entre uma partida e outra da semifinal da campanha que mais tarde daria o título ao time paulista.

Agora, para atuarem na Copa do Brasil, o argentino e o irlandês precisarão torcer para que o Tricolor avance à fase semifinal. Para isso, precisará reverter o placar negativo do jogo de ida, quando o time do Morumbi foi derrotado por 1 a 0. Para seguir no torneio nacional, o São Paulo terá de vencer por dois gols ou mais de diferença, já que uma vitória por um gol levará a decisão para os pênaltism enquanto o empate classifica o Galo.

Santiago Longo e Jamal Lewis estão inscritos no Brasileirão e podem estrear contra o Cruzeiro, no dia 15, no Mineirão.