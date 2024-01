Para o São Paulo, perder um técnico experiente, vitorioso, querido pelo grupo, adaptado do dia a dia da equipe e às vésperas do pontapé inicial de uma temporada com cinco competições, entre elas a Libertadores, seria um duro golpe. Os motivos que tornam Dorival o nome ideal para a Seleção, na visão de Ednaldo, são os mesmos motivos que fazem o profissional ser tão importante no dia a dia do Tricolor. Neste caso, o desejo do treinador deve pesar no desfecho da "novela".