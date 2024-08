Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 27/08/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

O São Paulo se prepara para mais uma decisão, dessa vez, pela Copa do Brasil. O time de Luis Zubeldía disputará no Morumbis o jogo de ida das quartas de final do torneio, contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (28), às 21h30. Na casa tricolor, o time vem de uma invencibilidade de dez jogos, e busca um novo resultado positivo.

A força do Tricolor em casa vem se mostrando mais forte a cada dia. Neste período de invencibilidade, foram oito jogos do Brasileirão, sendo sete vitórias e um empate, além de duas outras vitórias na Copa do Brasil e Libertadores. A força da equipe, aliás, faz com que o time siga forte nas três competições que disputa.

Zubeldía comentou sobre os desafios que enfrentou nestes primeiros quatro meses no comando do time paulista. O argentino acredita que há pontos a serem melhorados, mas valoriza o que o time tem entregado até aqui.

- O futebol sempre tem complexidade. Você tem que ser mais forte que o seu rival. Sempre se trata de dois, que o seu nível pode superar o nível da equipe que você vai se enfrentar. Não é um esporte que você tem que melhorar sua atuação. Não, você tem que superar seu rival - disse o treinador.

- Já faz quatro meses que estamos juntos. E fizemos muitos jogos juntos. É uma partida a cada quatro dias. Não estava acostumado a isso. É uma experiência linda para mim, com a mesma paixão de sempre. Valorizo o que nós estamos fazendo, teremos tempo para acrescentar algumas coisas. Mas não quero que a gente perca o que já fizemos. Estamos nos preparando para isso - completou Zubeldía.

Veja os últimos dez jogos do Tricolor no Morumbis:

São Paulo 2 x 1 Criciúma - Brasileirão

São Paulo 3 x 1 Bahia - Brasileirão

São Paulo 2 x 0 Bragantino - Brasileirão

São Paulo 1 x 0 Grêmio - Brasileirão

São Paulo 2 x 2 Botafogo - Brasileirão

São Paulo 2 x 0 Goiás - Copa do Brasil

São Paulo 1 x 0 Flamengo - Brasileirão

São Paulo 1 x 0 Atlético-GO - Brasileirão

São Paulo 2 x 0 Nacional-URU - Libertadores

São Paulo 2 x 1 Vitória - Brasileirão