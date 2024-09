Com Luciano no banco, Zubeldía escala São Paulo com mudanças no ataque e na defesa

Foto: Fernando Moreno/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 20:55 • São Paulo (SP)

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldia, mudou a escalação para enfrentar o Botafogo nesta quarta-feira (18), às 21h30m, no Nilton Santos. O jovem William Gomes, que marcou no último jogo do time no Brasileirão, ganhou a vaga de Luciano no ataque titular neste duelo de ida das quartas de final da Libertadores.

Além disso, o técnico argentino escalou sua equipe com três zagueiros, com Arboleda, Alan Franco e Sabino. Com isso, o Tricolor abre mão de um jogador do setor ofensivo, uma vaga que vinha sendo ocupada por Wellington Rato.

A escalação do São Paulo para enfrentar o Glorioso tem Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Sabino e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Lucas; William e Calleri.

Para esta partida, Zubeldía não tem jogadores suspensos, mas tem duas baixas: Nestor trata uma torção no tornozelo direito, enquanto Liziero sente dores no adutor da coxa esquerda.

