Os únicos desfalques são os lesionados Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Erison (estiramento na coxa esquerda), Marcos Paulo (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Patryck (trauma no tornozelo direito), que não tiveram o quadro de recuperação atualizado. Por conta da vitória na ida, o Tricolor pode até empatar para conquistar o título inédito. Em caso de igualdade no placar agregado, o campeão será decidido nos pênaltis. O confronto está marcado para logo mais, às 16h (de Brasília), no Morumbi.