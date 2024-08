Caso de Izquierdo expõe o risco de doenças do coração em atletas

Juan Izquierdo pelo Nacional na Libertadores (Foto: Divulgação Nacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 17:29 • São Paulo

A morte do jogador uruguaio Juan Izquierdo, de 27 anos, chocou o mundo do futebol e levantou questões importantes sobre a saúde de atletas de alto rendimento. Após sentir-se mal durante a partida do Nacional contra o São Paulo, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o zagueiro foi levado ao hospital Albert Einstein com um quadro de arritmia cardíaca.

Apesar de estarem em condições físicas privilegiadas, muitos atletas são acometidos por problemas cardíacos que, em algumas ocasiões, passam despercebidos. No caso de Izquierdo, uma pequena arritmia foi detectada em 2014, quando ele ainda defendia o Club Atlético Cerro. A informação foi revelada pelo secretário nacional de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, durante uma entrevista à rádio Carve Deportiva.

De acordo com o Dr. José Maria Aleixo Sallovitz, cardiologista, há dois tipos principais de arritmias: benignas e malignas. “Existem arritmias que são benignas, com as quais se convive normalmente. E existem as malignas, que provavelmente foi uma delas que acometeu o Izquierdo. Chama-se fibrilação ventricular, em que o coração não consegue ejetar sangue com eficácia para outros órgãos. E se o batimento não é restabelecido, os órgãos morrem. Se a desfibrilação demorar, a situação fica irreversível” - explicou o médico.

Para a Dra. Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte do HCor, muitas dessas alterações no coração podem ser silenciosas. “Muitas vezes, algumas alterações no coração ou predisposição à arritmia podem aparecer, mas também podem não ser detectadas. Pode ser uma alteração que aparece em um momento e não em outro” - destaca.

Ela ainda acrescenta que, em muitos casos, o atleta pode passar por exames, como o eletrocardiograma ou o teste ergométrico, sem apresentar qualquer alteração aparente. "Várias condições podem ser congênitas, favorecendo o aparecimento de arritmias, mesmo em corações estruturalmente normais. No entanto, a alteração pode ser momentânea e não aparecer nos exames de rotina" - explica a médica do esporte do Hospital do Coração.

O caso de Juan Izquierdo reforça a necessidade de maior atenção e investigação nas avaliações médicas de atletas de alto rendimento, especialmente quando se detectam alterações, ainda que leves. "Se você coloca um atleta em um teste ergométrico e ele apresenta arritmia, é necessário seguir com investigações mais profundas para verificar se essa condição não representa um risco maior" - conclui a Dra. Cristina.

O São Paulo prepara homenagem ao jogador uruguaio antes da partida contra o Atlético-MG no Morumbis e a CBF determinou um minuto de silêncio em todos os jogos da rodada da Copa do Brasil. O velório de Izquierdo será realizado na quinta-feira, a partir das 10h da manhã na sede social do Nacional, em Montevidéu.