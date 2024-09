Casares, presidente do São Paulo, diz que vai acionar CBF por decisões de arbitragem

(Foto: Reprodução/ São Paulo FC)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 16/09/2024 - 18:45 • São Paulo (SP)

Antes da apresentação oficial de Jamal Lewis no CT da Barra Funda, o presidente do São Paulo, Julio Casares, usou o momento da coletiva de imprensa para reclamar da arbitragem em partidas do Tricolor. Segundo o mandatário, o clube paulista vai acionar a CBF.

– Jamal já viu ontem a arbitragem no Brasil, que mais uma vez mostrou deficiência, à tarde mais uma vez vamos nos colocar. Erros pontuais acontecem, mas em frequência não podem acontecer, principalmente o do VAR, que não chamou em lances capitais. Mas quero dizer aos torcedores que estamos trabalhando – afirmou Casares.

Após a vitória contra o Cruzeiro, neste domingo (15), o técnico Luis Zubeldía contestou as decisões de Wilton Pereira Sampaio, árbitro escalado para apitar a partida no Mineirão. Segundo o argentino, o time da casa deveria ter um jogador expulso e, além disso, reclamou da falta de vantagem em lance no final da partida. Ele também reclamou das linhas mal traçadas no gol anulado de William Gomes.

Esta não é a primeira reclamação da diretoria tricolor. Recentemente, o São Paulo pediu anulação do jogo contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Poucos dias depois, o atacante Calleri reclamou da arbitragem do jogo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, que culminou na eliminação do time no torneio.

Segundos antes de o árbitro Ramon Abatti Abel apitar o fim daquele jogo, o argentino ficou caído no gramado em razão da disputa na área. Na jogada, no entanto, a arbitragem não considerou falta, ainda que Calleri tenha mostrado marcas em seu pescoço. Assim que o argentino se levantou, o jogo foi encerrado.