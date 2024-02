- A gente (São Paulo) briga por todos os campeonatos. Acho que estamos no caminho, ninguém ganha todos os jogos, a gente já foi campeão. Obviamente compreendo a torcida que está impaciente, um treinador novo, time novo, jogadores novos, mas nós temos que melhorar, entregar mais. Porém, vai dar tudo certo. Eu confio no treinador, no grupo, no time, acho que trabalhando vamos ver o melhor São Paulo na final do Paulista - completou o jogador.