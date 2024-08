Bobadilla quase ficou fora do São Paulo por dois meses; entenda

Bobadilla brilha em Libertadores e garante a classificação do São Paulo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 05:40 • São Paulo (SP)

Damián Bobadilla poderia ter sido convocado pela seleção paraguaia para disputar os Jogos Olímpicos de 2024, mas, por decisão do jogador e da comissão técnica, abdicou de Paris para seguir no São Paulo.

O meio - campista se tornou protagonista e abriu o placar em noite de Copa Libertadores, na última quinta (22). A partida contra o Nacional-URU, válida pelo jogo de ida das oitavas de final, terminou em 2 a 0, com gols de Bobadilla e Calleri, o que garantiu a classificação do Tricolor para a próxima fase da competição.

O camisa 21 havia sido desfalque por sete partidas durante a Copa América e tinha o desejo de representar seu país nos Jogos Olímpicos. Caso optasse pela ida, poderia desfalcar o Tricolor por quase dois meses.

O São Paulo já contava com algumas baixas, entre elas, Pablo Maia e Alisson, ambos estão contundidos e seguem fora. Sem os volantes titulares e tantos novos reforços para a posição, Bobadilla seria a peça fundamental no elenco. Para a posição, o Tircolor contratou apenas Marcos Antônio, ex-Lazio.

A pedido especial da comissão técnica de Luis Zubeldía o jogador abriu das mão Olimpíadas e escolheu permanecer com a equipe em momento de carência no setor.

- Ele teve a possibilidade de jogar os Jogos Olímpicos. Por uma questão de necessidades, falamos que o Bobadilla não iria sair. Não passa por jogar ou não jogar. O ponto é que hoje, há decisões dentro do planejamento que mostram um compromisso com o São Paulo. Jogadores que têm a oportunidade de ir e preferem ficar. É comissão que pode sair e fica. Esse senhor foi um profissional e hoje foi premiado. E hoje teve um prêmio, que é momentâneo, porque não ganhamos nada por enquanto -

Agora com espaço no time de Zubeldía, Bobadilla deve seguir com a titularidade para o próximo confronto do São Paulo. Em casa, o Tricolor receberá o Vitória, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo às 18h30.