O zagueiro Beraldo, recuperado de lesão no tornozelo, treinou normalmente com o grupo nesta quinta-feira (20) no CT da Barra Funda, pelo segundo dia consecutivo. Agora, o defensor será avaliado diariamente pelo departamento médico, muito por conta da sua questão física. Portanto, resta saber se ele terá condições de encarar o Cuiabá.