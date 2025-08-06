Assista ao vivo à coletiva de Hernán Crespo após a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil
Treinador dá entrevista após eliminação
Hernán Crespo fala e explica decisões após a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (6), o Tricolor foi eliminado nos pênaltis pelo Athletico-PR, na Ligga Arena, e dá adeus à competição.
O treinador concede entrevista coletiva no estádio do Furacão. Assista ao vivo:
Como foi a eliminação do São Paulo?
Com um a mais, o Athletico venceu o São Paulo por 1 a 0 no tempo normal e depois por 3 a 0 nas penalidades na noite desta quarta-feira (6), na Arena da Baixada, e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. O goleiro rubro-negro Santos foi o herói com três cobranças defendidas.
Na ida, o Tricolor tinha vencido o Furacão por 2 a 1 na quinta-feira (31), no Morumbis, e jogava por empate ou qualquer vitória. O adversário do Athletico nas quartas será definido por sorteio.
Pênaltis: Athletico 3x0 São Paulo
As cobranças começaram com Giuliano abrindo placar para o Athletico. Sabino bateu a primeira do São Paulo e parou no goleiro Santos. Esquivel converteu para o Furacão, e Santos novamente defendeu, dessa vez em batida de Gonzalo Tapia. Depois, Mendoza cobrou e fez o terceiro do Athletico, que viu Santos pegar a penalidade de Jandrei para a festa de mais de 30 mil torcedores presentes na Arena.
