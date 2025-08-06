menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Assista ao vivo à coletiva de Hernán Crespo após a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil

Treinador dá entrevista após eliminação

imagem cameraHernán Crespo fala ao vivo após eliminação do São Paulo (Foto: Gabriel Machado/AGIF)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 06/08/2025
22:12
  • Matéria
  • Mais Notícias

Hernán Crespo fala e explica decisões após a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (6), o Tricolor foi eliminado nos pênaltis pelo Athletico-PR, na Ligga Arena, e dá adeus à competição.

continua após a publicidade

Relacionadas

O treinador concede entrevista coletiva no estádio do Furacão. Assista ao vivo:

Como foi a eliminação do São Paulo?

Com um a mais, o Athletico venceu o São Paulo por 1 a 0 no tempo normal e depois por 3 a 0 nas penalidades na noite desta quarta-feira (6), na Arena da Baixada, e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. O goleiro rubro-negro Santos foi o herói com três cobranças defendidas.

Na ida, o Tricolor tinha vencido o Furacão por 2 a 1 na quinta-feira (31), no Morumbis, e jogava por empate ou qualquer vitória. O adversário do Athletico nas quartas será definido por sorteio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Pênaltis: Athletico 3x0 São Paulo

As cobranças começaram com Giuliano abrindo placar para o Athletico. Sabino bateu a primeira do São Paulo e parou no goleiro Santos. Esquivel converteu para o Furacão, e Santos novamente defendeu, dessa vez em batida de Gonzalo Tapia. Depois, Mendoza cobrou e fez o terceiro do Athletico, que viu Santos pegar a penalidade de Jandrei para a festa de mais de 30 mil torcedores presentes na Arena.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias