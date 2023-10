O Alvinegro Praiano possui alguns jogadores no departamento médico no momento. Por conta de uma lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, o lateral Felipe Jonatan e os volantes Alison e Sandry não estão disponíveis para ajudar o clube. Além deles, recentemente, o zagueiro Alex, que fraturou o tornozelo, e Alfredo Morelos, que lesionou a panturrilha, devem perder o restante da temporada.