Viva Sorte no Santos: veja valores e tempo de contratado do acordo de naming rights

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 17:35 • Santos (SP)

O Santos acertou a venda dos naming rights da Vila Belmiro para a Viva Sorte, empresa de capitalização, por dez anos em um acordo de, ao menos, R$ 15 milhões por temporada. Com isso, o estádio adotará o nome "Vila Viva Sorte".

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira assinará o contrato ainda nesta semana, em evento com executivos da empresa. O acordo foi confirmado pelo próprio dirigente na última segunda-feira (12) após reunião do Conselho Deliberativo. A informação foi divulgada pelo Ge.

O contrato entre as partes será válido independente da construção de um novo estádio no local da Vila Belmiro. Um novo estádio é uma das prioridades da atual gestão, que afirmou nos últimos meses possuir um acordo com a WTorre.

- Estamos concluindo praticamente a parceria, fazendo com que ela seja colocada em prática ainda no ano de 2024. Essa é a pretensão da diretoria, a parceria entendeu as reivindicações do Santos. Estamos colocando um novo documento, não é mais um memorando de intenções, já é um documento definitivo fazendo com que o Santos tenha uma nova arena - disse Marcelo Teixeira no início do ano.

Além dos R$ 15 milhões fixos, por dez temporadas, o acordo prevê bonificações em metas estabelecidas no contrato.

