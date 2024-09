Carille chegou ao Santos no começo de 2024 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 19:38 • Rio de Janeiro

A continuidade do técnico Fábio Carille à frente do Santos permanece incerta, mesmo com o time ocupando a vice-liderança da Série B. Nesta sexta-feira (13), durante a apresentação do novo uniforme do clube, o presidente Marcelo Teixeira foi questionado sobre a permanência do treinador caso o time sofra uma derrota no domingo, mas evitou comentar diretamente sobre a situação.

O Santos enfrentará o América-MG, no domingo (15), às 16h, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada da Série B. Teixeira destacou que todas as ações do clube durante a semana foram voltadas para garantir um bom resultado, expressando otimismo quanto a uma vitória que possa manter a equipe em busca da liderança e do objetivo principal da temporada.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Apesar de afirmar que seria um erro trocar a comissão técnica com apenas 13 jogos restantes, a situação de Carille continua em aberto. A diretoria está insatisfeita com os quatro jogos sem vitórias na Vila Belmiro, mas também hesita em mudar o treinador na reta final da competição.

Nas últimas semanas, o Santos explorou a possibilidade de contratar Cuca ou Sampaoli para a temporada, mas ambos rejeitaram a proposta. Se o time não conseguir uma vitória no domingo, é provável que haja uma mudança no comando técnico.