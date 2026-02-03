Rony é apresentado no Santos e exalta torcida: 'Precisam ser mais representados em campo'

Apesar de já ter entrado em campo pelo Santos na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no último domingo (31), Rony foi apresentado oficialmente apenas nesta terça-feira (3), na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

O jogador teve um rápido contato com os jornalistas na zona mista após o clássico no Morumbis, válido pelo estadual. Na ocasião, comentou sobre a expectativa de vestir a camisa do time do Rei Pelé, além dos erros que a equipe precisa corrigir até o final da temporada. Até aqui, o time soma apenas uma vitória em sete partidas.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Rony treina com elenco do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O novo camisa 11 do Santos foi questionado sobre a expectativa de jogar com a camisa do clube da Baixada Santista.

— Um privilégio estar recebendo esse manto sagrado de dois craques paraenses. Já tivemos outros jogadores que passaram aqui, como o Ganso, além do Manoel Maria e do Giovanni. Eu espero ser o próximo paraense a construir a minha história aqui. É uma honra e acredito que, da mesma forma que eles fizeram história, o meu pensamento é o mesmo: não só honrar a camisa do Santos, mas também os paraenses que são santistas. Estou ansioso, mas não para fazer o primeiro gol, e sim para encontrar a torcida. Joguei contra e vi o carinho da torcida pelos seus atletas. Estou ansioso para encontrá-los amanhã aqui na Vila. Espero que possa ser uma grande noite, fazendo um grande jogo, com eles saindo daqui felizes. Se Deus assim permitir, fazer o gol - disse.

continua após a publicidade

Na opinião de Rony, o time precisa mudar de postura dentro de campo. Após o clássico contra o São Paulo, o atacante Gabriel Barbosa conversou com a imprensa e afirmou que a equipe toda está mal e precisa de ajustes desde o roupeiro até o presidente.

— Não tivemos um bom resultado no final de semana e, por se tratar de um clássico, perder da forma que perdemos foi difícil. Um baque muito forte para nós e para os torcedores. Eu acho que sim, como o Gabriel falou, temos que mudar a nossa postura. Cheguei há pouco tempo, mas me incluo nisso. Pela experiência que temos, precisamos mudar a forma de competir, de lutar, e acredito que precisamos nos unir ainda mais. O treinador acredita em cada atleta que está ali. Mudando a postura e o modo de pensar, acredito que vamos conseguir sair dessa situação. A torcida pode acreditar e cobrar, pois está no seu direito. No último jogo, não jogamos e nem ganhamos. Precisávamos ter competido mais. Eu joguei muitos clássicos e sei que é doído perder. Eles precisam ser mais representados dentro de campo. Pela conversa que tivemos depois, vamos mudar a nossa postura - explicou.

continua após a publicidade

O Santos finaliza na tarde desta terça-feira (3), a preparação para o clássico contra o São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no CT Rei Pelé. O duelo será disputado nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro. Os ingressos estão à venda no site do Sócio Rei e na bilheteria do estádio até as 18h (de Brasília).

🤑 Aposte na vitória do Santos contra o São Paulo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Números de Rony:

ATLÉTICO-MG:

65 jogos (54 titular)

14 gols

6 assistências

236 minutos para participar de gol

2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol)

0.7 passes decisivos por jogo

24% conversão de chances claras

0.5 dribles certos por jogo

3.6 duelos ganhos por jogo

1.4 faltas sofridas por jogo

2 pênaltis sofridos

Nota Sofascore 6.96

PALMEIRAS:

284 jogos (206 titular)

70 gols

30 assistências

184 minutos para participar de gol

2.2 finalizações por jogo (0.8 no gol)

0.8 passes decisivos por jogo

36% conversão de chances claras

0.6 dribles certos por jogo

3.4 duelos ganhos por jogo

1.3 faltas sofridas por jogo

9 pênaltis sofridos

Nota Sofascore 6.90

GERAIS:

533 jogos (410 titular)

124 gols

55 assistências