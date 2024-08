Santos, WTorre e acordo de naming rights; entenda confusão

Santos muda acordo de naming rights (Foto: Divulgação/ Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 10:26 • Santos, SP

O Santos divulgou a parceria com a empresa Viva Sorte no dia 13 de agosto, pelo naming rights da Vila Belmiro, que seria batizada de Vila Viva Sorte. Porém, outro contrato de reconstrução do estádio com a WTorre vinha sendo negociado, situação que gerou desentendimentos em todas as partes envolvidas.

Após o desenrolar de acontecimentos envolvendo as direções das empresas e do clube nas últimas semanas, o acordo com a Viva Sorte foi oficialmente assinado nesta quarta (28).

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Acordo com a Viva Sorte

No início das negociações entre Santos e Viva Sorte, um dos planos debatidos era de que fosse assinado um contrato de dez anos entre as partes. Mas, com a entrada de uma terceira, a construtora WTorre, o acordo passou a ser válido somente até o início das obras da construção do novo estádio. Portanto, o contrato com o Viva Sorte se encerra assim que as obras da nova arena se iniciarem.

Além disso, a empresa Viva Sorte terá a marca estampada na parte frontal e posterior do calção dos uniformes da equipe profissional e será feita uma criação de título de capitalização com o nome Viva Sorte Santos.

Acordo com a WTorre

A WTorre ainda está em negociação com a equipe santista, que tem um memorando assinado para a construção de seu novo estádio, que ainda não tem previsão de início. A nova arena, a princípio, poderá receber mais de 35 mil torcedores - muito superior ao limite atual, que é de 16 mil.

A empresa de construção teria o direito do uso do local, e o Peixe continuaria sendo dono do terreno e do estádio.

No caso do contrato com o Palmeiras, a empresa foi responsável por erguer o Allianz Parque, que por sua vez, cede o local à empresa por 30 anos, com prazo contando a partir da inauguração da nova arena. Como ainda não tem direito sobre a Vila Belmiro, não atuou para selar o novo acordo de naming right.

Santos tem naming rights ameaçado por WTorre (Foto: Divulgação Santos)

— Vila Viva Sorte informa… substituição no Santos: sai Serginho para a entrada de Billy Arce

Durante a partida entre Santos e Avaí, no dia 17 de agosto, foi anunciada que a Vila Belmiro se chamava Vila Viva Sorte. Dessa forma, todos os anúncio feitos pelo sistema de som do estádio vinham seguido do novo nome do estádio (Vila Viva Sorte).

No empate com o Amazonas, no último sábado (24), os torcedores perceberam que tal procedimento não se repetiu e em nenhum momento do confronto com a equipe manauara foi dito pelo sistema de som da Vila Belmiro.