Santos vence jogo-treino contra o Água Santa com gol de Yusupha Nije

(Foto: Raul Baretta/ Santos FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 18:52 • Santos (SP)

O Santos venceu o Água Santa, nesta terça-feira (10), em jogo-treino realizado no CT Rei Pelé. Com o placar final de 3 a 0, Yusupha Nije marcou seu primeiro gol com a equipe. João Basso e Vinícius Balieiro também balançaram as redes à favor do Peixe.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

A partida foi realizada em dois tempos de 30 minutos. A equipe de Fábio Carille entrou em campo com a seguinte formação: Diógenes (Renan); Rodrigo Ferreira, Alison, Basso e Souza; Sandry, Patrick e Billy Arce; Yusupha Njie, Otero (Vinícius Balieiro) e Julio Furch (Andrey).

“É muito importante fazer esse gol, para eu melhorar o meu jogo, ganhar mais confiança e me preparar bem para quando entrar em campo” - afirmou o Gâmbiano ao final do jogo

O Jogo

O Santos foi superior na primeira etapa e marcou o primeiro gol aos 27 minutos. Otero cobrou falta pela esquerda dentro da área, Basso deu uma leve desvio de cabeça e a bola bateu na zaga do Água Santa, matando o goleiro colocando 1 a 0 no marcador.

Já na segunda etapa, Vinícius Balieiro fez lançamento para Rodrigo Ferreira pela direita aos 16 minutos. O lateral avançou em velocidade e cruzou rasteiro para Yusupha Njie. O atacante de Gâmbia dominou e bateu de esquerda, no ângulo, aumentando para 2 a 0 a vitória santista.

O terceiro gol veio aos 26 da segunda etapa. João Basso mandou uma pancada no travessão e a bola sobrou para Yusupha, que acabou batendo prensado pela zaga. No rebote, Vinícius Balieiro ganhou dos defensores do Água Santa e mandou para o fundo das redes. Fim de jogo 3 a 0 no placar

O objetivo de Carille com o jogo-treino é dar minutagem aos jogadores que não vêm atuando com frequência na temporada.

O treino desta terça foi realizado em duas etapas. Os atletas que não atuaram não foram escalados para a partida. Os jogadores que haviam feito o trabalho técnico no período da manhã, durante a tarde, realizaram uma atividade física também no CT Rei Pelé.