Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Santos entra em campo na noite desta segunda-feira (3), às 20h, no Estádio do Café, em Londrina, para enfrentar o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B do Brasileirão. Para esta partida, o volante João Schmidt está com o elenco, mas segue como dúvida.

O jogador realizou um tratamento intensivo no CT Rei Pelé na tentativa de retornar a campo o mais rápido possível e, apesar de ter trabalhado até durante a folga, não treinou com o restante do elenco e, portanto, sua presença entre os titulares é incerta.

A provável escalação do Peixe tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; Tomás Rincón, Diego Pituca e Giuliano; Weslley Patati, Otero e Willian Bigode.

O Peixe tem 15 pontos e busca a vitória para reassumir a liderança da competição, assumida pelo Goiás que já entrou em campo nesta rodada e tem 17 pontos. O time de Carille tem cinco vitórias e duas derrotas até aqui. Além disso, marcou 15 gols e sofreu cinco.

