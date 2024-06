Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 06/06/2024 - 13:57 • São Paulo (SP)

O Santos segue em busca da contratação de um goleiro para suprir a lacuna deixada por João Paulo, que teve lesão grave e deve perder o restante da temporada. Porém, o clube não tem pressa e encontra um obstáculo para efetivar alguma chegada.

O Peixe trata com naturalidade a busca por um jogador da posição, porque vai apostar as fichas em Gabriel Brazão, de 23 anos. Contratado nesta temporada e antes vinculado à Inter de Milão, o goleiro chegou para ser "sombra" a João Paulo e ganhará voto de confiança da diretoria e comissão técnica.

Goleiro Gabriel Brazão em treino do Santos (Foto: Raul Baretta / Santos FC)

Mesmo apostando em Brazão, a ideia do Santos de contratar mais um goleiro permanece, ainda que sem "afobação". O entrave atual para avançar nas buscas é a janela de transferências brasileira, que só reabre a partir de 10 de julho.

Com esta situação, para fechar alguma negociação agora, o Peixe precisaria ir atrás de um atleta livre no mercado. Alguns jogadores assim foram analisados, como Marcelo Grohe, ex-jogador do Al-Ittihad e atualmente sem clube. Ele foi quem mais agradou e conversas foram iniciadas, mas não houve avanço.

Muitos nomes livres no mercado são frequentemente oferecidos ao Santos. Por exemplo, o goleiro Marcelo Carné, ex-Estoril (POR), que deseja retornar ao Brasil. Contudo, o Alvinegro não avançou em propostas.

Dois goleiros que estão empregados e despertaram interesse do Santos são Hugo Souza, que pertence ao Flamengo, e Jordi, do Novorizontino. Porém, seriam jogadores que chegariam apenas depois do dia 10 de julho.

Hugo Souza estava emprestado em Portugal e retornará ao Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/ Flamengo)

No caso de Jordi, a transferência não é mais possível, porque ele atingiu oito jogos pelo Novorizontino e não pode mais atuar por outra equipe.

Com Gabriel Brazão titular, o Santos jogará pela Série B novamente nesta sexta-feira (7), contra o Novorizontino de Jordi. A partida acontecerá às 21h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.