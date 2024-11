Santos renova com promessa da base até 2029; veja o acordo

Luca Meirelles, atacante da base do Santos FC







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 20:12 • São Paulo

Destaque das divisões de base do Santos, o atacante Luca Meirelles, de 17 anos, assinou uma renovação de contrato com o clube alvinegro até 2029. O atleta estava na Vila Viva Sorte ao lado de familiares nesta terça-feira (12) para assinar o novo vínculo com o Peixe.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Luca Meirelles é atleta do Santos desde os 10 anos de idade. Natural de Goiânia, o jogador passou por todas as categorias de base da equipe até chegar no elenco sub-17, onde está hoje. Nesta temporada, foi referência ofensiva no Peixe e conquistou o Campeonato Paulista e a chegou até as semifinais do Campeonato Brasileiro sub-17.

Atacante Luca Meirelles ao lado do presidente Marcelo Teixeira. (Foto: Bruno Vaz/Santos FC)

O jogador relembrou como foi a chegada na cidade de Santos há sete anos e destacou o sonho se seguir a trajetória na equipe até atingir o profissional.

- Quando cheguei, muitas coisas passaram na minha cabeça. Fiquei morando sozinho aqui no alojamento e só depois de alguns anos, minha mãe veio morar comigo. Mas mesmo com toda dificuldade persisti no meu sonho e deu tudo certo - disse Meirelles.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, valorizou o novo acordo com o jovem da base e também projetou a futura integração de Luca Meirelles no elenco santista.

- Tudo isso garante aos seus familiares uma estrutura e condições favoráveis para ele exercer seu papel dentro de campo, continuar crescendo e honrar as tradições do Santos FC. Ele é uma das nossas jovens promessas que, em breve, deverá estar no elenco principal - afirmou Teixeira.