- O Departamento de Futebol do Santos FC informa que o planejamento do elenco do time profissional aguardará a eleição do novo presidente, marcada para o dia 9 de dezembro. A prioridade é o processo eleitoral. Além disso, o foco é total para as partidas decisivas do Campeonato Brasileiro 2023 - comunicou o Santos, através de nota oficial na semana passada.