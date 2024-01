Atualmente com 25 anos, o atleta começou sua carreira na base do São Caetano e chegou ao sub-20 do Internacional em 2018. Após dois anos no Colorado, Nonato foi emprestado ao Fluminense em 2021. No Tricolor da Laranjeiras, o meia assumiu a titularidade e virou um dos principais jogadores da equipe comandada por Fernando Diniz.