Santos e Brazão haviam se acertado no fim de janeiro. No entanto, o time da Vila foi punido pela Fifa por uma dívida com o técnico Fabián Bustos e sofreu um "transfer ban". Desta forma, o clube ficou impedido de registrar novos jogadores. Na última segunda-feira (26), porém, a entidade liberou o Peixe da punição e o clube, pois a situação com o treinador foi acertada na sexta-feira (23).