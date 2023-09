Com a assinatura do memorando de entendimento, se inicia a fase de aprovações com os órgãos públicos e definições entre as partes, assim como a captação de verbas para investimento nas obras, por meio de pré-vendas de benefícios e patrocínios.



Vale destacar que os atuais donos das cadeiras cativas da Vila Belmiro permanecerão com suas cadeiras. Em shows, caso o palco seja central, a capacidade será de 35 mil pessoas. Em caso de palco no fundo (onde fica o gol), são estimadas 25 mil pessoas. O Peixe precisará gastar, durante os anos de concessão da WTorre, com energia, segurança e manutenção geral do espaço. A Nova Vila terá cerca de 63 lojas e contará com gramado sintético, assim como a maioria das novas arenas do futebol brasileiro.