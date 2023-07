O Santos atualizou a situação clínica do goleiro João Paulo nesta segunda-feira (24). O atleta foi diagnosticado com uma inflamação no quadril e iniciou o tratamento acompanhado da fisioterapia, no CT Rei Pelé. A presença do capitão do Peixe no jogo deste final de semana, contra o Fluminense, às 16h de sábado (29), ainda é incerta. (Clique aqui para saber mais detalhes e ver a matéria completa)