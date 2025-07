Santos volta para a zona do rebaixamento no Brasileirão

Os resultados da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro não favoreceram o Santos na tabela. Com a derrota do Red Bull Bragantino para o Vitória por 1 a 0, neste domingo (20), no Barradão, o Peixe voltou para a zona de rebaixamento. O gol do Leão da Barra foi marcado por Renato Kayzer.

O Santos havia respirado aliviado após a vitória por 3 a 2, de virada, sobre o Fortaleza, no Castelão, antes da pausa na competição para o Mundial de Clubes da Fifa. O duelo foi realizado no dia 12 de junho. O tirunfo deixou o time de fora do Z4 no período das férias.

O retorno ao Brasileirão foi adiado por conta da remarcação do clássico contra o Palmeiras, e o Peixe só voltou a campo oficialmente no dia 16 de julho, contra o Flamengo, ficando mais de um mês sem atuar.

O Alvinegro chegou a "ensaiar" a escalação para o duelo contra o time de Filipe Luís em um amistoso diante da Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo. Na ocasião, o Santos venceu por 3 a 1.

Dias depois, em uma atuação de gala de Neymar, o Alvinegro superou o então líder Rubro-Negro em uma Vila Belmiro lotada, reacendendo a esperança do torcedor de que o elenco possa brigar por 'coisas maiores', como costumavam afirmar os jogadores e o auxiliar Cléber Xavier em entrevistas coletivas.

E agora?

Com apenas 33% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, o Santos voltou a figurar na zona de rebaixamento. O clube soma 14 pontos e ocupa a 17ª colocação, empatado com o Vasco, mas à frente nos critérios de desempate.

Vale lembrar que o Alvinegro Praiano tem um jogo a menos, devido ao adiamento do Clássico da Saudade contra o Palmeiras.

Após uma atuação convincente na vitória por 2 a 0 sobre o então líder Flamengo, na Vila Belmiro, a torcida se encheu de esperança.

Neymar, autor de um dos gols naquele duelo, adotou um discurso cauteloso no vestiário, alertando que vencer o Rubro-Negro não tornava o Santos o melhor time do campeonato, mas reforçou a importância de o elenco acreditar no próprio potencial e se arriscar mais em campo.

No entanto, a derrota por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa, caiu como um balde de água fria sobre os torcedores que vinham se animando com a evolução da equipe durante a intertemporada — que teve como ponto alto a confirmação da permanência de Neymar até o fim da temporada.

Além da presença do camisa 10, o clube também contou com os reforços de Igor Vinícius e Willian Arão, além da entrada do jovem Robinho Jr. nos dois últimos compromissos, nomes que empolgaram o torcedor.

Mas a instabilidade defensiva voltou a aparecer, e as falhas comprometeram o desempenho coletivo. O técnico Cléber Xavier, que já havia alertado para a necessidade de fortalecer o aspecto mental da equipe, também foi alvo de críticas pelas escolhas na escalação, especialmente pelas entradas de Zé Ivaldo e Diego Pituca.

Para piorar, o Santos não contará com o volante Tomás Rincón, suspenso para o próximo compromisso. O venezuelano, capitão da equipe, fez críticas contundentes após o revés no interior paulista.

— Por isso o placar foi 3 a 0. Não fizemos nem metade do jogo que fizemos contra o Flamengo na marcação. O Flamengo foi superior na posse de bola, e hoje o Mirassol foi superior em todos os quesitos. Agora é descansar, porque quarta tem mais um desafio — disse Neymar, ainda no gramado.

A derrota impediu o Peixe de conquistar a terceira vitória consecutiva na competição. Após a folga deste domingo (20), o elenco se reapresenta na tarde de segunda-feira (21) para iniciar a preparação visando o confronto com o Internacional. O Colorado, que venceu o Ceará por 1 a 0 no Beira-Rio, ocupa a 12ª colocação, com 17 pontos.