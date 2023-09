- A decisão de vir ao Santos foi algo importante para mim, vinha de seis temporadas no futebol europeu. Sabemos que o futebol sul-americano está crescendo muito, a liga brasileira é muito importante. Obviamente é uma liga que me fará crescer futebolisticamente. Fiz um contrato de dois anos com o Santos. Sabemos a situação do Santos, mas o trabalho do professor com o grupo vamos ajudar a sair da parte final da tabela.



- Sabemos o que é o Santos, por Pelé, por ser um grande clube. A decisão que tomei foi algo lindo para mim, para minha carreira. Entendemos que o clube não está em boa situação, mas viemos para ajudar. O clube vai sair dessa, tem grandes jogadores como o Mendoza, que vem me ajudando. Tem muitos torcedores com amor à camisa.